Βόλος: «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο για να μην φύγει» - Σοκάρει η αδερφή του θύματος

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο συγκλόνισε το πανελλήνιο. Πίσω από τους τίτλους και τις δικαστικές εξελίξεις, κρύβεται μια οικογενειακή τραγωδία.

Η αδελφή του θύματος, με λόγια που ραγίζουν καρδιές, αποκαλύπτει την αλήθεια που πολλοί γνώριζαν αλλά κανείς δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως.

Η αδελφή του θύματος αναφέρει πως η 36χρονη είχε ερωτευτεί τον δράστη από μικρή ηλικία. Τόνισε πως πίσω από την εικόνα της οικογένειας, κρυβόταν ένας άντρας παθολογικά ζηλιάρης, βιαστής και κακοποιητικός.

Η αδελφή της 36χρονης έσπασε την σιωπής και δήλωσε: «Η αδερφή μου τον ερωτεύτηκε μικρή. Μετά από τα παιδιά, αυτός άλλαξε. Την χτυπούσε. Πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό. Την βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο για να την κρατήσει κοντά του και την απειλούσε πως αν τον χωρίσει, θα κάνει χειρότερα. Η αδελφή μου αναγκαζόταν να κάνει συχνά εκτρώσεις. Χτύπαγε και τα παιδιά».

Τα παιδιά ως μάρτυρες και θύματα

Η κακοποίηση δεν περιοριζόταν μόνο στη σύζυγο. Ο δράστης χτυπούσε και τα παιδιά του, ενώ τους απαγόρευε να μιλούν ή να υπερασπιστούν τη μητέρα τους.

«Εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας», τους έλεγε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Η βία εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον τρόμου και σιωπής.

Η αδελφή του θύματος: «Φταίμε που δεν μιλήσαμε»

Η αδελφή της γυναίκας δεν κρύβει την ενοχή της. «Φταίμε που δεν μιλήσαμε», λέει, περιγράφοντας πως προσπαθούσε να πείσει την αδελφή της να τον χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν.

Η οικογένεια προσπαθούσε να βοηθήσει οικονομικά, όμως με τέσσερα παιδιά, η κατάσταση ήταν ασφυκτική.

Παραγγελία από την Εισαγγελία για τα παιδιά

Την ίδια ώρα, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Ο 40χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.