Γυπαετός «μπλόκαρε» πτήση στο Ηράκλειο: Κατέβηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής

Μια πρωτοφανής επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στον διάδρομο του αεροδρομίου Ηρακλείου, χαρίζοντας στους επιβάτες μιας πτήσης εξωτερικού μια ανάμνηση που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας επιβλητικός γυπαετός αποφάσισε να κάνει στάση πάνω στο φτερό ενός αεροσκάφους που ήταν έτοιμο για απογείωση. Ο φτερωτός επισκέπτης αρνούνταν πεισματικά να μετακινηθεί, αναγκάζοντας τον πιλότο να ακινητοποιήσει το αεροπλάνο και να ενημερώσει άμεσα τον πύργο ελέγχου.

Μετά την επιβεβαίωση του παράδοξου περιστατικού από την Πολιτική Αεροπορία, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου. Οι άνδρες του κλιμακίου έσπευσαν στην πίστα με ειδική σκάλα για να προσεγγίσουν το άγριο πτηνό.

Με προσεκτικές κινήσεις και αφού ο πιλότος μετακίνησε κατάλληλα τα πτερύγια του σκάφους για να διευκολύνει την επιχείρηση, οι πυροσβέστες, εξοπλισμένοι με γάντια, κατάφεραν να τυλίξουν απαλά το όρνεο με ένα μπουφάν.

Η συνέχεια ήταν απρόσμενα συγκινητική: το πτηνό, μόλις ένιωσε την ασφάλεια στην αγκαλιά του πυροσβέστη, ηρέμησε αμέσως και κουρνιάσει χωρίς καμία αντίσταση. Ο γυπαετός μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας και πλέον παραμένει υπό τη φροντίδα ειδικών για τη φροντίδα του. Η περιπέτεια είχε την πιο αίσια έκβαση, χαρίζοντας μια πραγματικά μοναδική ιστορία σε επιβάτες και πλήρωμα.