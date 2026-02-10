H αιτία θανάτου της 35χρονης νηπιαγωγού στην Άρτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Νέα δεδομένα για τον τραγικό, αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού στην Άρτα δίνει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η απόφραξη εντέρου που προκάλεσε θανάσιμες επιπλοκές στη νεαρή μητέρα, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως, εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη, τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

Άρτα: Εν αναμονή του πορίσματος για την 35χρονη

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ανφέρει το epiruspost.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.