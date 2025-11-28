H Black Friday ξεκίνησε: Πόσο αληθινές είναι οι εκπτώσεις; - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σήμερα είναι και επίσημα η Black Friday/taxonomy/term/3771, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για το «κυνήγι» των δελεαστικών εκπτώσεων.

Παρότι πλέον έχει καθιερωθεί η Black Week, η σημερινή ημέρα παραμένει εκείνη όπου οι προσφορές κορυφώνονται.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται στις online αγορές.

Πόσο αληθινές είναι οι εκπτώσεις;

Η εβδομάδα των μεγάλων προσφορών κορυφώνεται σήμερα, με την κίνηση στην αγορά να είναι ήδη αυξημένη. Παρότι πολλές επιχειρήσεις ανακοινώνουν εντυπωσιακές εκπτώσεις, παραμένει το ερώτημα: είναι όλες πραγματικές;

Τα τελευταία χρόνια η Black Friday έχει επεκταθεί σχεδόν σε κάθε κατηγορία προϊόντων, πέρα από τις κλασικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ωστόσο, ειδικοί και ενώσεις καταναλωτών τονίζουν ότι απαιτείται προσοχή, καθώς δεν λείπουν οι πλασματικές εκπτώσεις ή οι αυθόρμητες αγορές που τελικά δεν είναι απαραίτητες.

Συμβουλές για ασφαλείς και έξυπνες αγορές

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προτείνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί:

Έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων: Πολύ χαμηλές τιμές ενδέχεται να κρύβουν μεγάλους χρόνους παράδοσης, που μπορεί να μην εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.

Επιβεβαίωση πραγματικής έκπτωσης: Κάποιες «εκπτώσεις» είναι πλασματικές. Χρησιμοποιούμε online εργαλεία για ιστορικό τιμών και συγκρίνουμε την τιμή πριν και μετά την έκπτωση.

Ασφαλείς τρόποι πληρωμής: Προτιμούμε αντικαταβολή ή ηλεκτρονικές πληρωμές που επιτρέπουν αμφισβήτηση συναλλαγής. Αποφεύγουμε τραπεζική κατάθεση πριν την παράδοση, εκτός αν εμπιστευόμαστε απόλυτα το κατάστημα.

Έλεγχος στοιχείων εμπόρου: Στις online αγορές επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφονται όλα τα νόμιμα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ).

Υπολογισμός πρόσθετων εξόδων: Συνυπολογίζουμε μεταφορικά, έξοδα αντικαταβολής ή ασφάλισης.

Έλεγχος για φθορές στην παράδοση: Δηλώνουμε άμεσα τυχόν εμφανείς ζημιές στην εταιρεία courier μέσα σε 3 ημέρες και ενημερώνουμε το κατάστημα.

Γνώση δικαιωμάτων: Υπενθυμίζεται ότι οι επιστροφές, η υπαναχώρηση και η αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων αποτελούν νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Πολύ χαμηλές τιμές = καμπανάκι κινδύνου: Ιδίως σε διαφημίσεις μόνο μέσω social media ή όταν η τιμή απέχει υπερβολικά από τον ανταγωνισμό.

Αγορές εκτός ΕΕ: Ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλά έξοδα εκτελωνισμού, τα οποία μπορεί να πολλαπλασιάσουν το τελικό κόστος.

Επιλογή καταστημάτων που συμμετέχουν σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών: Προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση προβλήματος.

Πάνω απ’ όλα, τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται οι παρορμητικές αγορές, καθώς οι χαμηλές τιμές δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές μας. Με σωστή έρευνα, οι αληθινές ευκαιρίες υπάρχουν – και συχνά όχι μόνο στη Black Friday.

Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων

Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου το εορταστικό ωράριο.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12).

Λιανικό εμπόριο: 11:00 – 18:00

Εμπορικά κέντρα: 11:00 – 20:00