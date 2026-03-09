H Δέσποινα Μοιραράκη περιγράφει τη σύλληψή της στο Ιράν: «Μου είχε ξεφύγει μια φράντζα»

Μια απίστευτη ιστορία διηγήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη για την περίοδο που είχε συλληφθεί στο Ιράν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της για επαγγελματικούς σκοπούς.

Μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι: «Ο θρησκευτικός νόμος, το Κοράνι, αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να είναι σε κοινή θέα η σάρκα της γυναίκας. Για αυτό φορούν κάλτσες και για αυτό φορούν γάντια. Το μόνο που επιτρέπεται είναι μόνο μέσα από τη μαντίλα να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά».

Φορούσα μαύρο μαντήλι. Έπρεπε να το κλείνω καλά. Αλλά μου είχε ξεφύγει μια φράντζα την ώρα της δουλειάς».

Στη συνέχεια, περιγράφοντας το γεγονός ότι λόγω της φράντζας συνελήφθη, περιέγραψε: «Κάθισα μέχρι το βράδυ στο κελί. Αν δεν ήμουν η Μοιραράκη η επιχειρηματίας που έκανε εισαγωγές με πολύ μεγάλο τζίρο από το Ιράν, θα είχα μείνει εκεί».

Μοιραράκη: «Αυτό με ενοχλούσε εμένα στην Περσία, αυτή η σκλαβιά»

Στη συνέχεια έκανε λόγω για το Ιράν του «20ου και 21ου αιώνα» διαπιτώνοντας ότι: «Η θέση της γυναίκας δεν υπάρχει. Είναι αντικείμενο, είναι πράγμα.

Θέλαμε να καθίσουμε να πιούμε έναν καφέ και απαγορεύεται οι γυναίκες να καθίσουν μαζί με τους άνδρες στην ίδια πτέρυγα.

Αυτό με ενοχλούσε εμένα στην Περσία. Αυτή η σκλαβιά της ανθρώπινης ψυχής. Αυτό το bulling που πλανάται παντού. Ακόμα και ο αέρας ήταν κάτω από τη σκλαβιά».

Στο τέλος, δήλωσε: «Δεν υπήρχα, δεν ήμουν ανθρώπινο ον. Έχουν θρησκευτική δικτατορία», με φόντο τη συνάντησηή της όταν ήταν νέα έμπορος με τους Πέρσες άνδρες εμπόρους που την κοίταζαν υποτιμητικά.