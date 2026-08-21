Νίκος Μπλόσκας: H ελληνική σημαία στον Σταυρό στην κορυφή του Αγίου Όρους για τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Με αφορμή τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Άγιο Όρος, ομάδα πιστών συγκεντρώθηκε από τα ξημερώματα, ανέβηκε στον Άθω, όπου ύψωσε την ελληνική σημαία στα 2.033 μέτρα.

Το γεγονός έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης του υποψήφιου με τη ΝΔ, Νίκου Μπλόσκα, στο Facebook, στην οποία αναφέρεται: «Με τους συντοπίτες μου γιορτάσαμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Άγιο Όρος, όπως επιβάλλει η παράδοση. Συγκεντρωθήκαμε τα ξημερώματα στη μαγευτική Ουρανούπολη μαζί με εκατοντάδες πιστούς, ανεβήκαμε από τα Καρούλια, χαιρετήσαμε τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, κοιμηθήκαμε στην Παναγία και φτάσαμε στον Άθω, όπου προσκυνήσαμε και υψώσαμε την ελληνική σημαία στη φυσική της θέση: στον Σταυρό της κορυφής του Αγίου Όρους (2.033 μέτρα). Έπειτα κατηφορίσαμε για την αγρυπνία της Σκήτης της Αγίας Άννας, όπου φυλάσσονται τα λείψανά της»

«Ελάχιστος ύπνος λόγω κρύου (προφανώς στο βουνό), εξαντλητικό περπάτημα και λίγη τροφή — όλα άξιζαν στο ακέραιο για την ευλογία που πήραμε», ανεφέρεται επίσης.

Μάλιστα αναρτήθηκαν και φωτογραφίες, όπου μικροί και μεγάλοι τιμούν την ελληνική σημαία, μετά από μεγάλη πεζοπορία, στην κορυφή του Αγίου Όρους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μπλόσκα:

«Με τους συντοπίτες μου γιορτάσαμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Άγιο Όρος, όπως επιβάλλει η παράδοση. Συγκεντρωθήκαμε τα ξημερώματα στη μαγευτική Ουρανούπολη μαζί με εκατοντάδες πιστούς, ανεβήκαμε από τα Καρούλια, χαιρετήσαμε τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, κοιμηθήκαμε στην Παναγία και φτάσαμε στον Άθω, όπου προσκυνήσαμε και υψώσαμε την ελληνική σημαία στη φυσική της θέση: στον Σταυρό της κορυφής του Αγίου Όρους (2.033 μέτρα). Έπειτα κατηφορίσαμε για την αγρυπνία της Σκήτης της Αγίας Άννας, όπου φυλάσσονται τα λείψανά της.

Ελάχιστος ύπνος λόγω κρύου (προφανώς στο βουνό), εξαντλητικό περπάτημα και λίγη τροφή — όλα άξιζαν στο ακέραιο για την ευλογία που πήραμε.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στους τρεις συγχωριανούς μου που συνόδευσαν τα μικρά παιδιά τους και έδειξαν τα πρότυπα που πρέπει ως κοινωνία να αναδεικνύουμε: πίστη στις αρχές μας, αλληλεγγύη, καμία υποταγή στην τρυφή και στη μαλθακότητα.

Είμαι περήφανος που έζησα αυτή την εμπειρία και που μεγάλωσα με αυτούς τους ανθρώπους.

Κλείνοντας, νομίζω πρέπει να αξιολογήσουμε:

α) Τη δημιουργία ενός ειδικού και πιο ευέλικτου διαμονητηρίου για τους απανταχού Χαλκιδικιώτες, που - σε συνδυασμό με τη γενικότερη απλοποποίηση της διαδικασίας - θα καταστήσει τη μετάβασή μας σ' αυτό πολύ πιο εύκολη και αυτονόητη, όπως αρμόζει σε έναν τόπο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πνευματικής μας ταυτότητας.

β) Τις αποστάσεις και τη δυνατότητα αλιείας των παράκτιων ψαράδων μας. Ήταν σαφές ότι έλειπαν τα καΐκια μας, που παλαιότερα δέσποζαν τόσο ως μέσα μεταφοράς όσο και ως μέσα σίτισης των Γερόντων.

Τα παραπάνω δεν είναι ρομαντισμοί ενός συντηρητικού που νιώθει ότι ο κόσμος του χάνεται. Αφορουν στην αναβίωση μιας ιστορικής σχέσης αιώνων, με αμοιβαία οφέλη για όλους.

Με τους συντοπίτες μου γιορτάσαμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Άγιο Όρος, όπως επιβάλλει η παράδοση. Συγκεντρωθήκαμε τα ξημερώματα στη μαγευτική Ουρανούπολη μαζί με εκατοντάδες πιστούς, ανεβήκαμε από τα Καρούλια, χαιρετήσαμε τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ, κοιμηθήκαμε στην Παναγία και φτάσαμε στον Άθω, όπου προσκυνήσαμε και υψώσαμε την ελληνική σημαία στη φυσική της θέση: στον Σταυρό της κορυφής του Αγίου Όρους (2.033 μέτρα). Έπειτα κατηφορίσαμε για την αγρυπνία της Σκήτης της Αγίας Άννας, όπου φυλάσσονται τα λείψανά της.

Ελάχιστος ύπνος λόγω κρύου (προφανώς στο βουνό), εξαντλητικό περπάτημα και λίγη τροφή — όλα άξιζαν στο ακέραιο για την ευλογία που πήραμε.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στους τρεις συγχωριανούς μου που συνόδευσαν τα μικρά παιδιά τους και έδειξαν τα πρότυπα που πρέπει ως κοινωνία να αναδεικνύουμε: πίστη στις αρχές μας, αλληλεγγύη, καμία υποταγή στην τρυφή και στη μαλθακότητα.

Είμαι περήφανος που έζησα αυτή την εμπειρία και που μεγάλωσα με αυτούς τους ανθρώπους.

Κλείνοντας, νομίζω πρέπει να αξιολογήσουμε:

α) Τη δημιουργία ενός ειδικού και πιο ευέλικτου διαμονητηρίου για τους απανταχού Χαλκιδικιώτες, που - σε συνδυασμό με τη γενικότερη απλοποποίηση της διαδικασίας - θα καταστήσει τη μετάβασή μας σ' αυτό πολύ πιο εύκολη και αυτονόητη, όπως αρμόζει σε έναν τόπο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πνευματικής μας ταυτότητας.

β) Τις αποστάσεις και τη δυνατότητα αλιείας των παράκτιων ψαράδων μας. Ήταν σαφές ότι έλειπαν τα καΐκια μας, που παλαιότερα δέσποζαν τόσο ως μέσα μεταφοράς όσο και ως μέσα σίτισης των Γερόντων.

Τα παραπάνω δεν είναι ρομαντισμοί ενός συντηρητικού που νιώθει ότι ο κόσμος του χάνεται. Αφορουν στην αναβίωση μιας ιστορικής σχέσης αιώνων, με αμοιβαία οφέλη για όλους».