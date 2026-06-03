Η κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία μίλησε ανοιχτά για την πολιτική και τη συζήτηση που προκάλεσε η παρουσία της σε εκδήλωση του Αλέξης Τσίπρας.

Η γνωστή ηθοποιός δεν φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τον ντόρο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασε εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού. «Τον έχω παρουσιάσει πολλές φορές, απλώς τώρα κάτι έγινε και εντυπωσιάστηκαν όλοι», ανέφερε με χαρακτηριστική άνεση.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο μιας δικής της πολιτικής πορείας, η απάντησή της ήταν κάθετη και με εμφανή εκνευρισμό. «Όχι, δεν θα με δείτε σε καμία Βουλή», τόνισε, κόβοντας κάθε σενάριο συμμετοχής της στην πολιτική σκηνή.

Μάλιστα, εξήγησε πως ακόμα και η διαδικασία της υποψηφιότητας δεν την αφορά: «Για να με δείτε στη Βουλή πρέπει να ψηφιστώ, αλλά δεν θα μπω ούτε σε αυτή τη διαδικασία, ούτε χωρίς ψήφο. Δεν θέλω να είμαι στο Κοινοβούλιο».

Με μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, η Μαριάννα Τουμασάτου βάζει τέλος στις φήμες και κρατά την πορεία της μακριά από την πολιτική, τουλάχιστον προς το παρόν.