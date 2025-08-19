H πρώτη πόλη στην Ελλάδα που λειτουργεί χωρίς φανάρια

«Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς φανάρια;» λογικά αναρωτήθηκαν οι πρώτοι οδηγοί που μπήκαν σήμερα στη Βέροια. Συγκεκριμένα, όπως μαθαίνουμε από το ERT News, στην είσοδο της πόλης υπάρχουν μόνο τρία φανάρια για να κατευθύνουν πλέον την κυκλοφορία, η οποία μοιάζει να κάνει πολλούς κύκλους. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο; Γιατί η κίνηση να κάνει κύκλους, θυμίζοντας ένα γνωστό 90s meme;

H πόλη της Βόρειας Ελλάδας που ήδη είναι γνωστή για καινοτομίες όπως η βραβευμένη από το ίδρυμα Melida Gates, βιβλιοθήκη της, φαίνεται πως έχει τολμήσει κάτι ενδιαφέρον.

Ο Κώστας Βοργιατζίδης, δήμαρχος Βέροιας, μιλώντας στην εκπομπή «Περίμετρος» εξήγησε πως επιχειρείται η αλλαγή του κυκλοφοριακού προφίλ της πόλης.

Εντός της πόλης τα φανάρια που είχαν τοποθετηθεί στη δεκαετία του΄80 αποδείχθηκε πως δεν ήταν λειτουργικά. Αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις και η φερόμενη ως σύγχρονη πρόταση είναι η ανάπτυξη κυκλικών κόμβων.

Αποτελεί λύση στο κυκλοφοριακό; Η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται κάθε χρόνο, αλλά οι κόμβοι είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς, καθώς οι οδηγοί γίνονται πιο προσεκτικοί έναντι των άλλων ΙΧ και των πεζών.

«Στον αστικό ιστό κατασκευάστηκαν τρεις κυκλικοί και ένα στην περιοχή του Μαυροχωρίου», αναφέρει ο κ. Βοργιατζίδης.

Είναι άραγε η ιδανική λύση, να γεμίζει μια πόλη με κυκλικούς κόμβους; Όχι ακριβώς. Μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στις πλατείες και στις οδούς όπου κυκλοφορούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, τα φανάρια είναι αναγκαία για να μη θρηνούμε θύματα. Και πάλι όμως, αυτή η τολμηρή ιδέα της Βέροιας, μπορεί να γίνει το νέο κεφάλαιο, μια αρχή για μια διαφορετική προσέγγιση στις αστικές μετακινήσεις.