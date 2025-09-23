H viral Λαρισαία δασκάλα μαθαίνει γραμματική στα παιδιά με νησιώτικα: «Πρώτα ρήμα εντοπίζω»

Εξάγουμε πολιτισμό και εκπαίδευση πλέον! Η viral Ελληνίδα δασκάλα, η οποία μαθαίνει στα παιδιά δημοτικού γραμματική και συντακτικό μέσω τραγουδιών, έφυγε από τη χώρα μας και πλέον διδάσκει στις Βρυξέλλες.
Η Αλεξία Βαλιάκου από τη Λάρισα υπηρετεί 10 χρόνια ως εκπαιδευτικός: 7 ως αναπληρώτρια και 3 ως διορισμένη δασκάλα.
Από τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, το Πήλιο, την Αθήνα σήμερα εργάζεται στις Βρυξέλλες σε αγγλόφωνο σχολείο, αλλά και στο ελληνικό της Βελγικής πρωτεύουσας.
Η Λαρισαία δασκάλα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, με ένα βίντεο στο οποίο έκανε διασκευή το γνωστό νησιώτικο τραγούδι «Ποιος, μωρό μου, ποιος;».
Οι στίχοι έχουν αντικατασταθεί από το «Ποιος, ποιος; Ποιος, κυρία, ποιος;», για να διευκολυνθούν τα παιδιά στον εντοπισμό του υποκειμένου και του ρήματος μίας πρότασης.
«Ήθελα πάντα να εργαστώ ως δασκάλα στο εξωτερικό για αν εξελιχθώ επαγγελματικά» είχε πει σε συνέντευξή της στο Action 24, ενώ για την μέθοδό της, είπε πως «κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, γυρίζουν το κεφάλι και λένε, ώπα, τι γίνεται εδώ πέρα».
