H υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς ως τώρα καταγράφηκε μόλις χθες σε αυτή την πόλη

Δεν μπήκαμε καλά - καλά στο φετινό καλοκαίρι, και ήδη καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς, σε μία πόλη της Θεσσαλίας που κατά κόρον σημειώνει «ρεκόρ» υδραργύρου.
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με βάση δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα Τρίκαλα άγγιξαν σήμερα τους 37,4 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας την υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.
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