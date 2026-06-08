H υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς ως τώρα καταγράφηκε μόλις χθες σε αυτή την πόλη

Δεν μπήκαμε καλά - καλά στο φετινό καλοκαίρι, και ήδη καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς, σε μία πόλη της Θεσσαλίας που κατά κόρον σημειώνει «ρεκόρ» υδραργύρου.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με βάση δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα Τρίκαλα άγγιξαν σήμερα τους 37,4 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας την υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.