Μενού

H υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς ως τώρα καταγράφηκε μόλις χθες σε αυτή την πόλη

Δεν μπήκαμε καλά-καλά στο φετινό καλοκαίρι, και ήδη καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς, σε μία πόλη της Θεσσαλίας.

Reader symbol
Newsroom
θερμοκρασια καυσωνασ τρικαλα καιροσ
Καύσωνας σε ελληνική πόλη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δεν μπήκαμε καλά - καλά στο φετινό καλοκαίρι, και ήδη καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς, σε μία πόλη της Θεσσαλίας που κατά κόρον σημειώνει «ρεκόρ» υδραργύρου.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με βάση δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα Τρίκαλα άγγιξαν σήμερα τους 37,4 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας την υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ