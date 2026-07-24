Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι

Αν τα Κουφονήσια σήμερα σας μοιάζουν με επίγειο παράδεισο, φανταστείτε πώς ήταν πριν δεκαετίες. Το καλοκαίρι στα Κουφονήσια τότε, δεν έμοιαζε ούτε λίγο με το πώς είναι σήμερα. Το απολάμβαναν οι κάτοικοι και λιγοστοί τουρίστες.

Ήταν ένας απομονωμένος, ανέγγιχτος παράδεισος. Μέχρι μάλιστα τις αρχές της δεκαετίας του '80, στα Κουφονήσια δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και οι λιγοστοί κάτοικοι ζούσαν από τη θάλασσα, διατηρώντας έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους ανά κάτοικο στην Ελλάδα.

Η μετάβαση σε αυτό ήταν επίσης δύσκολη, αφού η σύνδεση δεν γινόταν με τον θρυλικό Σκοπελίτη. Σταδιακά, τα Κουφονήσια καθιερώθηκαν ως τη δεκαετία του 2010, ως εναλλακτικός προορισμός για ελεύθερο κάμπινγκ. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει, μεταμορφώνοντας τα Κουφονήσια σε έναν από τους πιο κοσμικούς και δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Το πρακτορείο Eurokinissi αφηγείται ιστορίες και καταγράφει γεγονότα αποκλειστικά μέσω φωτογραφιών. Το αρχείο του, είναι ένα μαγικό μέρος που μπορείς να καταφύγεις κάθε φορά που θες να αναζητήσεις κάτι από το παρελθόν. Γεγονότα που πέρασαν στην ιστορία, μέρη της Ελλάδας, στιγμές, εποχές ολόκληρες.

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στο Άνω Κουφονήσι, στα τέλη του Ιουλίου 2006, 20 δηλαδή χρόνια πριν, όταν οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν συνυφασμένες περισσότερο με την απλότητα, δεν χρειαζόταν μια περιουσία για να κάνεις διακοπές, ούτε να τις κανονίσεις από τον χειμώνα.

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιουλίος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ιούλιος, 2006 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi