Χαϊδάρι: Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε παιδική χαρά

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε μέσα σε παιδική χαρά, τη στιγμή μάλιστα που στο σημείο βρίσκονταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της.
Η πτώση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα κιγκλιδώματα και σε ορισμένα παιχνίδια, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το δέντρο έπεσε πριν από δύο ημέρες, ενώ εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν η γιαγιά και το παιδί. Ευτυχώς, κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε.
Ο χώρος έχει πλέον αποκλειστεί, ωστόσο προκαλεί εντύπωση ότι δύο ημέρες μετά το περιστατικό το δέντρο δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί.
