Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας επιτέθηκε σε άνδρα σε ιατρείο - «Σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο»

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας έλαβε χώρα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση, επειδή έκανε παρατήρηση σε έναν άλλον καθώς μιλούσε δυνατά στο κινητό.

«Μου ‘χει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, στο διάφραγμα, τα μάτια είναι μπλε και τα δύο», είπε αρχικά το θύμα στην εκπομπή του MEGA, Live News.

Φωτογραφίες από το πρόσωπό του που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τα σοβαρά τραύματα από την σφοδρότητα των χτυπημάτων.

«Σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο»

Αν και οι δύο άνδρες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον γνωστό επιχειρηματία του Χαϊδαρίου να ξυλοκοπήσει άγρια τον άτυχο άνδρα.

«Είχαμε ραντεβού 09:15 στο ιατρείο και ήταν μέσα ως πελάτης του ιατρείου, χωρίς ραντεβού. Μίλαγε σε δύο κινητά και του λέω ‘σας παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά’ γιατί φώναζε το κινητό και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο», δήλωσε το θύμα.

Όπως εξήγησε το θύμα, πριν τον χτυπήσει ο δράστης είπε: «Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να μην μιλάω».

Λίγο αργότερα, όταν το ζευγάρι επιχείρησε να φύγει από το ιατρείο, ο ίδιος άνδρας τον περίμενε στις σκάλες και του πραγματοποίησε ξάνά επίθεση σε βάρος του.

«Μου είπε ‘θα σε περιμένω κάτω να σε φτιάξω’ μετά τον ξυλοδαρμό τον πρώτο. Παρενέβησε η γυναίκα μου και ο γιατρός του ιατρείου. Δεν τον ήξερε ο γιατρός, αλλά είναι γνωστός επιχειρηματίας του Χαϊδαρίου», πρόσθεσε.

«Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός»

Η δεύτερη επίθεση ήταν ακόμη πιο βίαια, με αποτέλεσμα το θύμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπέστη κάταγμα στο ρινικό διάφραγμα, τραυματισμό στο μάτι και εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, ενώ υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.

«Η γυναίκα μου είναι σε σοκ κι εκείνη και εκτός ότι είναι άρρωστη δηλαδή και γλιτώσαμε το μάτι της από την ασθένεια που είχε», είπε το θύμα για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, συμπληρώνοντας:

«Την τράβηξε, όπως τράβηξε και τον γιατρό, γιατί εγώ ήμουνα μπροστά ήταν η γυναίκα μου, προχωρούσαμε να κατεβούμε τις σκάλες. Ο γιατρός βγήκε απ’ το ιατρείο με το που άκουσε τη φασαρία και πέρασε μπροστά από μένα. Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός».

Από εκείνη την ώρα ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τους αστυνομικούς. Το θύμα κατέθεσε μήνυση, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή του.