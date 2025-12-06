Μενού

Χαϊδάρι: Κλειστό τμήμα της λεωφόρου Αθηνών λόγω πτώσης βράχων

Κλειστό είναι από τα ξημερώματα του Σαββάτου τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω πτώσης βράχων.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Πτώση βράχων σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), έχει προκαλέσει σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες.

Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένουν κλειστές, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται στη δεξιά λωρίδα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.

Η Ελληνική Αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ