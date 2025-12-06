Χαϊδάρι: Κλειστό τμήμα της λεωφόρου Αθηνών λόγω πτώσης βράχων

Πτώση βράχων σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), έχει προκαλέσει σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες.

Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένουν κλειστές, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται στη δεξιά λωρίδα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.

Η Ελληνική Αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.