Βασίλης Τερλέγκας: «Τραγουδούσα σε κοτέτσι στα Μέγαρα» – Η εξομολόγηση για τα σκυλάδικα

Μία άκρως αποκαλυπτική και ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε ο Βασίλης Τερλέγκας στην εκπομπή «Prime Time». Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, με αφετηρία της ζωής του τα Καλάβρυτα, γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε έξω από τα δόντια για τα θρυλικά «σκυλάδικα» της εποχής, τις ανήθικες προτάσεις που του παρουσιάστηκαν στην πορεία του, αλλά και για τα πρώτα του βήματα στη νύχτα.

Χωρίς ίχνος κομπλεξισμού, ο Βασίλης Τερλέγκας παραδέχτηκε πως ποτέ του δεν ένιωσε ντροπή όταν του προσήπταν τον χαρακτηρισμό του «σκυλά».

Αντιθέτως, η νύχτα και τα μαγαζιά εκείνα αποτέλεσαν για τον ίδιο το μεγαλύτερο επαγγελματικό και προσωπικό «σχολείο».

Η επική ιστορία στον στρατό και το μπουζουξίδικο στο... κοτέτσι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός ερμηνευτής μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό μια απίστευτη, ιστορική στιγμή από τη ζωή του, όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Όπως αποκάλυψε, ο διάλογος που είχε με τον διοικητή του την πρώτη μέρα ήταν τουλάχιστον απολαυστικός:

«Όταν παρουσιάστηκα φαντάρος, με ρώτησε ο διοικητής: "Εσύ, παιδάκι μου, τι έκανες όταν ήσουν πολίτης;". Του λέω: "Τραγουδούσα". Μου λέει: "Πού τραγουδούσες;". Και του απαντάω: "Στο κοτέτσι!"».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε την ξεκαρδιστική –αλλά πέρα για πέρα αληθινή– ιστορία πίσω από αυτή την ατάκα. Επρόκειτο για ένα μπουζουξίδικο στα Μέγαρα, το οποίο στεγαζόταν κυριολεκτικά σε ένα πρώην κοτέτσι.

Επειδή η περιοχή φημιζόταν για τα πτηνοτροφεία της, ένα από αυτά τα κτήρια είχε μετατραπεί σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

«Δεν είχε πουλιά μέσα, ήταν απλώς το κτήριο. Δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα για αυτό. Ήταν ένα πραγματικό σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφοπλίζοντας με την αυθεντικότητά του.

Κλείνοντας, ο Βασίλης Τερλέγκας έδωσε το στίγμα της γνήσιας λαϊκής διασκέδασης, τονίζοντας πως η ουσία παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από τη "βιτρίνα" του μαγαζιού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακόμα και στο «τελευταίο καταγώγιο», ο κόσμος διψούσε για τον ίδιο χορό, η ατμόσφαιρα είχε τον ίδιο παλμό και τα τραγούδια που ερμήνευαν οι καλλιτέχνες ήταν ακριβώς τα ίδια.