Χαϊδάρι: Πόρτα-πόρτα πάνε οι αστυνομικοί για να εκκενώσουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους

Ήχησε το 112 προκειμένου να εκκενωθεί το Χαϊδάρι όπως αναφέρει η ΕΡΤ λόγω της φωτιάς που μαίνεται πλέον κοντά και σε αυτή τη περιοχή. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν τον πυκνό καπνό που έχει κατακλύσει την περιοχή, καθώς η φωτιά ξέσπασε από την πίσω πλευρά του Ποικίλου Όρους κοντά στον Ασπρόπυργο, πέρασε την κορυφή του και τώρα είναι κοντά, ενώ κινδυνεύει και ο οικισμός Χαϊδαρίου.

Όπως αναφέρεται και στο βιντεοληπτικό υλικό, οι φλόγες μπορεί και να ξεπερνούσαν και τα δύο μέτρα, οι οποίες απειλούσαν τον οικισμό, ενώ οι καπνοί έχουν μετατρέψει την ημέρα σε νύχτα.

Η αστυνομία πάει από πόρτα σε πόρτα προκειμένου να κινητοποιήσουν τους κατοίκους να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους και να εκκενώσουν την περιοχή.

Για την φωτιά που μαίνεται κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σημειώνεται πως οι άνεμοι δεν βοηθάνε ιδιαίτερα το έργο της Πυροσβεστικής.