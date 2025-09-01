Χαλάνδρι: Άφησαν ημιτελή έργα και φέρεται να τραυματίστηκε πεζός - Διαψεύδει ο Δήμος

Ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη συμβολή με την οδό Παπανικολή, όπου ένας πεζός φέρεται να τραυματίστηκε αφού έπεσε σε ημιτελή έργα, γεγονός που διέψευσε ο ομώνυμος Δήμος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, που επικαλείται σχετική καταγγελία, το έργο στο Χαλάνδρι ήταν ημιτελές επί 15 ημέρες με τις ίδιες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματισμό πεζού, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, στον τηλεοπτικό σταθμό μίλησε η αντιδήμαρχος Χαλανδρίου, Έλενα Χριστούλη, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα, το μόνο θέμα είναι αυτό της παραβίασης των ορίων. Δηλαδή, υπάρχει ένα αντιπλημμυρικό έργο που γίνεται».

«Η τρύπα θα κλείσει τη Δευτέρα, το χρονοδιάγραμμά μας είναι μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Δεν ισχύει, ούτε έχουμε κάποια καταγγελία από την αστυνομία ότι έχει τραυματιστεί πολίτης, ενώ δεν μπορεί να μπει κάπως στα έργα» εξήγησε η κυρία Χριστούλη.