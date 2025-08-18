Χαλάνδρι: Γειτόνισσα βρέθηκε μπροστά στη στυγνή γυναικοκτονία - Το παρελθόν που είχαν θύμα και θύτης

Νέα συνταρακτικά δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι, με μία αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και αναφορές γειτόνων να συμπληρώνουν τα πρώτα κομμάτια του «παζλ».

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, υπάρχει ήδη μαρτυρία γειτόνισσας της 47χρονης, που φέρεται να βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή της δολοφονίας, έξω από την πολυκατοικία.

Αντικρύζοντάς τη, η 47χρονη φέρεται να της φώναξε «Βοήθεια, κυρία Ρ....κρατάει μαχαίρι». Η μάρτυρας φέρεται τότε να απομακρύνθηκε από το σημείο για να καλέσει το 100, ενώ ολοκληρώνοντας την κλίση, άκουσε τις κραυγές της γυναίκας.

Χαλάνδρι: Τι σχέση είχαν θύτης και θύμα

Στιγμές αργότερα, η γυναίκα κατέληξε στα τραύματα από μαχαίρι που της κατάφερε ο 28χρονος. Τώρα, στο προσκήνιο έρχεται η σχέση που ενδεχομένως είχαν, αν και αναφορές από γείτονες θέλουν να μην είχαν δώσει δείγματα βίας στο παρελθόν.

Σύμφωνα με αυτούς, δεν είχαν παρατηρήσει κάποιο περιστατικό βίας μεταξύ τουςστο παρελθόν, ενώ αναφέρουν πως ακούγοντας για τη γυναικοκτονία, δεν αντελήφθησαν καν ότι επρόκειτο για τα συγκεκριμένα άτομα.

Αναφέρεται ακόμα πως κατά την προσαγωγή του 28χρονου, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο διαφορετικά μαχαίρια, με τη γυναίκα να φέρει αντίστοιχα πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Χαλάνδρι: Η ενημέρωση της αστυνομίας

Με επίσημη ενημέρωση η αστυνομία αναφέρει πως ο 28χρονος καταδίωξε για κάποια απόσταση τη 47χρονη, προτού καταλήξει να τη μαχαιρώνει στα σκαλιά της πολυκατοικίας.

Ακόμα, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση, αλλά ενδιαφέρον έχει το γεγονός, πως τον Μάρτιο του 2025, είχε καταγραφεί μεταξύ τους κάποια αστικής φύσεως αντιδικία, για την οποία είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο.

Δείτε παρακάτω βίντεο με τις πρώτες εικόνες από το σημείο