Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 47χρονης γυναίκας, έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου .

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μεσημέρι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί για την μέχρι θανάτου σφοδρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος ενώπιον του Ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο και ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Αντίθετα, υποστηρίζει πως βρισκόταν σε βρασμό εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα σε βάρος του.

«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της» ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος.

Η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας του 28χρονου αναφερόμενη σε ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας αιτήθηκε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο.

Η 47χρονη γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές σφοδρές μαχαιριές από τον δράστη, με τον οποίο είχαν γνωριστεί σε συσσίτια της εκκλησίας.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έσπασε η λάμα του μαχαιριού και έβγαλε δεύτερο

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 15 μαχαιριές στο σώμα της 47χρονης, με τον δράστη να μην σταματά ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με το Mega και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, εκείνος έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει και τότε της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

«Μίλησα με τον φερόμενο ως δράστη, τον εντολέα μου. Όπως διαπίστωσα, είναι ένας νέος, ο οποίος έχει μια ιδιόρρυθμη ψυχοπνευματική κατάσταση. Θεωρώ ότι έχει μια ιδιάζουσα ανωριμότητα, και νομίζω ότι πλήρως, και δεν το λέω αυτό υπερασπιστικά, για να μην παρεξηγηθώ, το λέω από αυτό που αντελήφθην από την μεταξύ μας επικοινωνία, δεν έχει την ωριμότητα αυτή που θα περίμενε κανείς για την ηλικία του», είπε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου και συμπλήρωσε:

«Όπως τον είδαμε ξαπλωμένο και αιμόφυρτο, παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτόνωσε μια μανία καταδιώξεως και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα θεατρικότητας ή κάτι, γιατί δεν είχε λόγο. Άλλωστε είχε πει ότι παραδίνεται και είχε ειδοποιήσει ο ίδιος και τους κατοίκους τον ορόφων. Αυτή η εικόνα του, εμένα μου έδειξε ότι όλο αυτό εκτονώθηκε, και έσβησε».

Τα τελευταία λόγια της 47χρονης

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου. Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη. Τότε, γείτονας κάλεσε την αστυνομία λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα».

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου, με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως το πρωί της Δευτέρας (18/8) πήγε στο σπίτι της και με ένα μαχαίρι έκοψε το νήμα της ζωής της.