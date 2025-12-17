Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη - «Του φώναζα και συνέχισε»

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι.

Ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά τους, να τερματίσουν στην κατάληψη που αφορούσε σε ζητήματα των υποδομών αλλά και καθαριότητα του σχολείου.

Ωστόσο εκείνη τη στιγμή οι μαθητές είχαν αγκαλιάσει την πόρτα.

O μαθητής άρχισε να φωνάζει από τον πόνο: «Το χέρι μου ρε! Άστο! Το χέρι μου... Έλα βγάλ' το, βγάλ' το! Με πονάει!».

Με κάκωση στα δύο του δάχτυλα ο μαθητής

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπε ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα», είπε ο μαθητής στο δελτίο ειδήσεων του Star.

«Ο καθηγητής αρχίσει να τραβάει το χέρι μου μαζί με την διευθύντρια και χρησιμοποιεί τον κόφτη και μου τραβάει το δάχτυλο».

«Φωνάζω, υποφέρω του φωνάζω σε παρακαλώ άφησε το το δάχτυλό μου πονάω και συνέχισε φυσικά».

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά.... «Με χλεύασε στο τέλος είπε: ''Αχ καλέ πονάνε τα δαχτυλάκια σου;''».

«Με ένα παγερό βλέμμα και ένα σαρδόνιο χαμόγελο να πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», τονίζει ο πατέρας του 17χρονου.

Δικογραφία για τη διευθύντρια, τον καθηγητή και τον μαθητή

Ο 17χρονος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν και στον εισαγγελέα.