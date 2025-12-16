Χαλάνδρι: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι για επικίνδυνη οδήγηση - Στο τιμόνι γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από καταδίωξη της ΟΠΚΕ στο Χαλάνδρι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, γιος εν ενεργεία βουλευτή του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση.
Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 4 το ξημέρωμα της Τρίτης (16/12) στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, με τους ανήλικους να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, να μπαίνουν παράνομα σε μονόδρομο και να παραβιαζουν φωτεινό σηματοδότη, όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής.
Μετά από καταδίωξη που πραγματοποίησε η ομάδα της ΟΠΚΕ, κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και κατά τη διενέργεια ελέγχου οι αστυνομικοί συνειδητοποίησαν πως ο οδηγός ήταν γιος γνωστού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ένας από τους επιβάτες του οχήματος, επίσης ανήλικος έφερε πάνω του μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του 16χρονου γιου βουλευτή έχει σχηματισθεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ συνελλήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.
