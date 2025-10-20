Χαλκίδα: Άγριος ξυλοδαρμός 70χρονου από νεαρούς – Στο νοσοκομείο το θύμα

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής από ομάδα νεαρών έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους δράστες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην οδό Καραγιάννη, έξω από τα ΕΠΑΛ Χαλκίδας, στις 22:30 όταν ο 70χρονος περπατούσε σε κατάστασης μέθης.
Άγνωστο για ποιο λόγο τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε όχημα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν, αφήνοντάς τον άτυχο άνδρα αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.
Ο ηλικιωμένος έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι. Ο γιος του ενημερώθηκε από περαστικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται και έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- Ξεσπά η Μαρέβα Μητσοτάκη για δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Το λιγότερο, άστοχο»
- Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές
- Ραγδαίες εξελίξεις για το φονικό στη Φοινικούντα: Βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για στενούς συγγενείς του 68χρονου
- Ο άγνωστος Ράφα Μπενίτεθ: Η λόξα με τα κουρέματα των παικτών, οι βαθυστόχαστες παροιμίες και η ομιλία στο ντους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.