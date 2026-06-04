Χαλκίδα: Βίντεο από επίθεση μελών συμμορίας εκβιαστών σε νυχτερινό κέντρο - «Τελείωσες, αύριο χειροβομβίδα»

Σοκ έχει προκαλέσει το επεισόδιο που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας, με νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα να καταγράφει τις εικόνες χάους που επικράτησαν μέσα στο μαγαζί.

Συγκεκριμένα, βίντεο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει δύο άνδρες που βρίσκονται σε κατάσταση ΑΜΟΚ να εκσφενδονίζουν σκαμπό και καρέκλες προς το μπαρ, σπάζοντας δεκάδες μπουκάλια ποτών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στη συνέχεια οι ίδιοι άνδρες φαίνεται να εξαπολύουν απειλές προς τον ιδιοκτήτη, o οποίος απουσιάζει, με έναν από τους δύο να ακούγεται να λέει καθαρά σε έξαλλη κατάσταση σε έναν εργαζόμενο: «Θα τον σκοτώσω τώρα. Τώρα θα φάει σφαίρα. Που είναι, πες μου που είναι».

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχθηκε πως είναι μπράβος και επέμεινε στο να ρωτάει τον εργαζόμενο που είναι ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού μαγαζιού. Πληροφορίες του MEGA λένε πως οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στην περιοχή για την παράνομη δράση τους, ενώ αφορμή για το συγκεκριμένο περιστατικό στάθηκε η πρόσληψη μια συγκεκριμένης εργαζόμενης στο μπαρ.

«Μια συγκεκριμένη κοπέλα δεν θα την πάρεις τώρα γιατί ο Α... ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έσπαγε έχει «κατεβάσει πόρτα» να μην δουλέψει καθόλου στην περιοχή, σε κανένα μαγαζί. Εγώ το θεώρησαν υπερβολή τότε, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτόν» είπε ο ιδιοκτήτης στο MEGA.

Οι ίδιοι δεν δίστασαν να απειλήσουν πως θα ανατινάξουν το μαγαζί: «Αύριο τελείωσες.Αύριο χειροβομβίδα», ακούγεται στο ίδιο βίντεο, ενώ μετά την αποχώρησή τους επιστρέφουν. Τότε η αστυνομία της περιοχής που διενεργούσε προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή τους εντόπισε, με εκείνους να επιτίθενται με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος τους σε μια προσπάθεια να διαφύγουν.

Κατά τον σωματικό έλεγχο στους δύοπ δράστες, 39 και 29 ετών, βρέθηκε ένα κατσαβίδι 14 εκατοστών, με την αστυνομία να τους συλλαμβάνει και να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος τους για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.