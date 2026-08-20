Χαλκίδα: Βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό πλοίο προσκρούει στην Παλιά Γέφυρα

Χάος προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκίδα, όταν πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από την Παλιά Γέφυρα φέρεται να προσέκρουσε στην κατασκευή.



Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φορτηγό πλοίο cargo, το οποίο κατά τη διέλευσή του από το σημείο δεν ακολούθησε την απαιτούμενη ευθυγράμμιση και έτσι προσέκρουσε στη γέφυρα.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, τόσο η Παλιά Γέφυρα όσο και το πλοίο δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, το σκάφος μετά την επαφή συνέχισε κανονικά να κινείται.

Παρότι η αρχική εικόνα δεν δείχνει να έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές, κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα της αυτοψίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Συγκεκριμένα, συνεργείο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο στη συρταρωτή γέφυρα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές οι οποίες δεν είναι ορατές με την πρώτη ματιά.



Ο έλεγχος αναμένεται να αποσαφηνίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατασκευή και να δείξει εάν χρειάζεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ή να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια της διέλευσης.