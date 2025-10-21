Χαλκίδα: Έγινε μητέρα λίγα μέτρα έξω από το νοσοκομείο - Το περιστατικό που συγκίνησε τους γιατρούς

Συγκίνηση προκάλεσε το περιστατικό σήμερα (21/10) το πρωί έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όταν γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, μόλις λίγα μέτρα πριν φτάσει στα επείγοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η γυναίκα βρισκόταν καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο για να γεννήσει, όμως ο τοκετός εξελίχθηκε ραγδαία και το μωρό γεννήθηκε πριν προλάβει να μεταφερθεί στην αίθουσα τοκετών. Το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς μπροστά στην είσοδο των επειγόντων περιστατικών, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται άμεσα και με απόλυτο επαγγελματισμό.

Οι γιατροί και οι μαίες έσπευσαν στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και φροντίζοντας τη μητέρα και το νεογέννητο. Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε επιτόπου, μέσα στο όχημα, με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη των ειδικών.

Χάρη στην ταχύτητα και την ψυχραιμία των υγειονομικών, η μητέρα και το βρέφος μεταφέρθηκαν αμέσως στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε πως και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση τόσο στο προσωπικό όσο και σε όσους βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, καθώς έγιναν μάρτυρες μιας γέννησης τόσο ξαφνικής όσο και συγκλονιστικής. Ήταν μια στιγμή γεμάτη αγωνία, αλλά και χαρά – ένα μικρό θαύμα ζωής που εκτυλίχθηκε έξω από τις πόρτες του νοσοκομείου.