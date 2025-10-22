Χαλκίδα: Επίθεση σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ από ομάδα 20 ατόμων - Τρεις στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ προκλήθηκε στη Χαλκίδα από 20 περίπου Ρομά, με αφορμή καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή της Χαραυγής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το eviathema.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 5:45 το απόγευμα της Τρίτης, (21/10), όταν ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στη περιοχή της Χαραυγής μετά από καταγγελία των κατοίκων για δυνατή μουσική. Οι αστυνομικοί όταν προσέγγισαν το σημείο δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από ομάδα Ρομά που οδήγησε στον τραυματισμό τριών εξ΄ αυτών.

Για να αποφύγουν τη σύλληψη, οι δράστες τράπηκαν γρήγορα σε φυγή ωστόσο δεν κατάφεραν όλοι να διαφύγουν, με την Αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, στη περιοχή της Νέας Αρτάκης εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ταυτοποιήθηκε ως δράστης στη συμπλοκή και συνελήφθη από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν μετέβησαν στο νοσοκομείο, την ώρα που οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τους υπόλοιπους δράστες της επίθεσης.

Στους συλληφθέντες αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, απρόκλητη σωματική βλάβη και επίθεση κατά υπαλλήλων.