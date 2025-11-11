Χαλκίδα: Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο με τους «ιππότες» της ασφάλτου - Έκλεισαν την Εθνική για κόντρες

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχει μπει το «τσούρμο» από μοτοσικλετιστές που, το απόγευμα της Κυριακής (9/11) έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της ΕΟ στη Χαλκίδα για να κάνουν κόντρες, και μάλιστα μπροστά από live...κοινό που είχε συγκεντρωθεί.

Όπως αναφέρει το eviathema, δεκάδες οδηγοί έμειναν για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά ακινητοποιημένοι, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας, περιμένοντας τους αναίσθητους «ιππότες» της ασφάλτου να κάνουν τη δουλειά τους.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο καμία αστυνομική παρέμβαση δεν σημειώθηκε, ούτε πριν ούτε και μετά τις κόντρες.

Χαλκίδα: Ερευνά τα βίντεο η ΕΛΑΣ

Οι μοτοσικλετιστές, αφού ολοκλήρωσαν τους επικίνδυνους ελιγμούς τους, αποχώρησαν από το σημείο, αλλά με την «ησυχία» τους, αφού σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος, η μόνη σειρήνα που ακούστηκε ήταν αυτή της εκκίνησης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ήδη σχηματίζεται δικογραφία για να ξεκαθαρίσουν οι εμπλεκόμενοι που εμπόδισαν την κυκλοφορία.

«Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άτομα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, έχουμε πολύ υλικό», επεσήμανε. «Οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν πως οι πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία και εξαφανίστηκαν», πρόσθεσε.