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Χαλκίδα: Η στιγμή που πλοίο εκτός ελέγχου περνά ξυστά από την παλαιά γέφυρα - Τι πήγε λάθος

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ (19/8) στη Χαλκίδα, όταν ένα φορτηγό πλοίο έχασε τη ρότα του περνώντας από την παλαιά γέφυρα της πόλης.

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Η στιγμή που το πλοίο «ξύνει» την άκρη της παλαιάς γέφυρας
Η στιγμή που το πλοίο «ξύνει» την άκρη της παλαιάς γέφυρας | Youtube - Eviathema Official
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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ (19/8) στη Χαλκίδα, όταν ένα φορτηγό πλοίο έχασε τη ρότα του περνώντας από την παλαιά γέφυρα της πόλης, και «έξυσε» το κύτος του στη μία πλευρά της.

Το περιστατικό εξήγησε στον Alpha o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γ. Βάλης, λέγοντας πως «ένα τέτοιο περιστατικό είναι πολύ επικίνδυνο.

Θέλει πολύ γρήγορους χειρισμούς στο κέντρο της συγκεκριμένης γέφυρας, γιατί εκεί όταν περνούν τα σκάφη έχει πολύ δυνατά αντίθετα ρεύματα. Το σκάφος δεν μπορεί να το ελέγξει κάποιος αν δεν μείνει σε σταθερή πορεία στη μέση, και με λίγο παραπάνω ταχύτητα, αλλιώς τα ρεύματα θα σε πετάξουν στην άκρη».

 

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