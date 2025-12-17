Χαλκίδα: Κινηματογραφική σύλληψη για ληστεία - Ο ένας δράστης πιάστηκε στο τρένο για Αθήνα

Με προδιαγραφές αστυνομικής ταινίας η σύλληψη δύο ληστών - ένας εκ των οποίων ανήλικος- στην περιοχή της Χαλκίδας.

Το απόγευμα τις Δευτέρας, οι δράστες, παραβίασαν την πόρτα σπιτιού και αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα – τιμαλφή, τα οποία έβαλαν σε μαξιλαροθήκη. Σύμφωνα με το tvstar.gr συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας, που διαμένει σε παρακείμενη κατοικία, διαπίστωσε την παραβίαση του σπιτιού και μπήκε στο εσωτερικό του.

Όταν αντιλήφθηκε τους δύο ληστές, εκείνοι τον απώθησαν προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία και επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ένας εξ αυτών (ο ενήλικος) εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου συνεργού του, που κατάφερε να διαφύγει με τα κλοπιμαία.

Τελικά εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, μέσα στο τρένο με προορισμό την Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεννόηση του Κέντρου Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, με αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΣΕ, όταν η αμαξοστοιχία πραγματοποίησε προσωρινή στάση στο Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας, οι αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. επιβιβάστηκαν σε αυτήν και τον συνέλαβαν.

Στη συνέχεια, τους υπέδειξε μία πλαστική σακούλα που είχε τοποθετήσει σε χώρο των αποσκευών της αμαξοστοιχίας, εντός της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε η μαξιλαροθήκη με το σύνολο των κοσμημάτων – τιμαλφών και αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

