Χαλκίδα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 14χρονος μετά από τροχαίο - Πήρε κρυφά το αμάξι των γονιών του

Χθες το απόγευμα 24 Φεβρουαρίου σημειώθηκε ένα παρά λίγο μοιραίο τροχαίο ατύχημα, όταν ένας 14χρονος που είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και έπεσε πάνω σε δέντρο στην περιοχή της Οινόης στην Βοιωτία στα σύνορα με τον Δήμο Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο ανήλικος εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ εκτός του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.