Για ακόμη ένα βράδυ οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν κλειστά έως τις 10 το βράδυ.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Εύβοια κλιμακώνονται, με τους αγρότες να προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας, διακόπτοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη. Στόχος της κινητοποίησης είναι η άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Η Χαλκίδα έχει ουσιαστικά «παγώσει», καθώς μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται από τη διασταύρωση της Ριτσώνας έως τη γέφυρα του Ευρίπου, ενώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η κίνηση διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων. Όπως τονίζουν, επιθυμούν να διατηρήσουν τη στήριξη της κοινωνίας, η οποία –σύμφωνα και με πρόσφατες δημοσκοπήσεις– παραμένει στο πλευρό τους.

Μετά και τη νέα άρνηση της κυβέρνησης για διάλογο, οι αγρότες αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και τη δημιουργία νέων μπλόκων, απόφαση που ελήφθη στην πανελλαδική συνέλευση της Πέμπτης στις Σέρρες.

Στον απόηχο των εξελίξεων, η κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ επτά εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών ή δημοσιονομικών περιορισμών. Ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πείθονται και συνεχίζουν τον αγώνα τους.