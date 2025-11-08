Χαλκίδα: Ο λόγος που ξεκίνησε η φονική συμπλοκή - Απολογούνται τέσσερις συλληφθέντες

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονική συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα και στοίχισε τη ζωή του 20χρονου Μάριου.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν πάει έξω από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ για να αφαιρέσουν διακριτικά των οπαδών της και ήρθαν σε επαφή με την παρέα του Μάριου, με την οποία φέρεται να υπήρχαν προσωπικές γνωριμίες. Ο καβγάς ξέσπασε όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, οι νεαροί της ΑΕΚ έσπασαν τον καθρέφτη του ΙΧ των «ερυθρόλευκων». Ακολούθησε καταδίωξη με δύο οχήματα, όπου συνολικά οκτώ άτομα εμπλέκονταν στη συμπλοκή με μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

Διαβάστε ακόμα: Χαλκίδα: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου για την οπαδική επίθεση

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος μαχαίρωσε τον Μάριο και ποιος απέκρυψε το όπλο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον 30χρονο, που φέρεται να συγκέντρωνε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, αλλοιώνοντας το σκηνικό, και στον 19χρονο που συμμετείχε ενεργά στη συμπλοκή και είχε τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Διαβάστε ακόμα: Χαλκίδα: Το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο Μάριο - Όλοι ντυμένοι στα λευκά

Οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και ομολογίες για να ταυτοποιήσουν ποιος επέφερε το θανατηφόρο πλήγμα στον 20χρονο. Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατείχαν μαχαίρια, ενώ κάποιοι και ρόπαλα. Ένας από τους συλληφθέντες οπαδούς της ΑΕΚ ομολόγησε ότι είχε μαχαίρι, το οποίο πέταξε στη θάλασσα, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς το σημείο ρίψης.

Τέλος, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας μέσα σε όχημα FIAT Punto, όπου και εγκαταλείφθηκε νεκρός, σχεδόν 11 λεπτά μετά τη συμπλοκή.