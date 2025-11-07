Με μεγάλη θλίψη αποχαιρέτησαν σήμερα (7/11) οι συγγενείς και οι φίλοι τον 20χρονο Μάριο, που δολοφονήθηκε την Δευτέρα (3/11) στη Χαλκίδα, μετά από επίθεση με οπαδικά κίνητρα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, παρουσία πλήθους κόσμου και όλοι κρατούσαν λευκά λουλούδια.

Ήταν επιθυμία της οικογένειας όλοι όσοι παραστούν να είναι ντυμένοι στα λευκά, αποδίδοντας φόρο τιμής στην καθαρότητα και την καλοσύνη του Μάριου, όπως φαίνεται και στο βίντεο του eviaonline.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση του θανάτου του 20χρονου έχει πάρει δικαστική τροπή και το κατηγορητήριο βαραίνει οκτώ ταυτοποιημένων οπαδών άλλης ομάδας και ενός αγνώστου που φέρεται να ευθύνονται για την επίθεση.



