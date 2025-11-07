Χαλκίδα: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου για την οπαδική επίθεση

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου, οπαδού της ΑΕΚ, που δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι στη Χαλκίδα, με οπαδικά κίνητρα.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι οποίες είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή, και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν.

Ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο (8/11) απολογούνται οι τέσσερις οπαδοί της αντίπαλης ομάδας οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα όπως αυτό της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

Χαλκίδα: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών ενώ έχουν προηγηθεί έφοδοι στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, τα ευρήματα είναι πλούσια. Αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Αύριο, Σάββατο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες.

