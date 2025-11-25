Χαλκίδα: Πολυτελές resort μετατράπηκε σε παράνομη χωματερή - Ανησυχία στους κατοίκους

Ένα πρώην πολυτελές θέρετρο έξω από τη Χαλκίδα έχει μετατραπεί σε παράνομη χωματερή, όπου πετούν μπάζα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, η εγκατάλειψη του χώρου και η συγκέντρωση απορριμάτων έχει οδηγήσει σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με σκουπίδια, χώματα και μπάζα να συσσωρεύονται και να επηρεάζουν την περιοχή.

Η κατάσταση εγείρει ερωτήματα για την ευθύνη των ιδιοκτητών, τη δράση των χωματουργών και την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να παρέμβουν άμεσα για να αποκαταστήσουν τον χώρο και να αποτρέψουν την περαιτέρω ρύπανση, προστατεύοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.