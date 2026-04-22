Χαλκίδα: Συνελήφθη 46χρονη και ο σύντροφός της για βασανισμό της μητέρας της

Συνελήφθησαν μία 46χρονη και ένας 47χρονος στη Χαλκίδα, κατηγορούμενοι για κακοποίηση της μητέρας της γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το θύμα κατήγγειλε στην αστυνομία πολύωρη σωματική και ψυχολογική βία που υπέστη εντός της οικίας της, η οποία περιλάμβανε μεθόδους που παραπέμπουν σε βασανισμό.

Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (20/04), όταν το ζευγάρι επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με ιδιαίτερη βαναυσότητα.

Αποτέλεσμα η γυναίκα να φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων.

Κατά τον ίδιο μέσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση καθώς υπήρξε άλλο ένα περιστατικό πριν από έξι εβδομάδες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την απολογία τους.