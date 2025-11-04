Μαχαιρώματα στη Χαλκίδα: «Τον παράτησαν και έφυγαν» - Δύο ακόμη τραυματίες - 5 συλλήψεις

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας από τον θάνατο ενός νεαρού άντρα και τους δύο σοβαρά. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά πιθανόν να σχετίζονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σοκαριστική μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα στο νοσοκομείο

Γυναίκα που ήταν ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο από μαχαιριά, συγκλονίζει με την περιγραφή της στο evima.gr.

«Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου;

Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο;

Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας». είπε έντρομη η γυναίκα.

Όπως είπε στο evima.gr η γυναίκα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, οι άγνωστοι δεν μετέφεραν τον 23χρονο με αγροτικό όχημα όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά με ένα αμαξάκι μικρό χρώματος γκρι.

Δεύτερος τραυματίας αργότερα από μαχαίρι

Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ τα τραύματα φαίνεται να προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, υπάρχει και ένας δεύτερος τραυματίας, ο οποίος σχετίζεται με το επεισόδιο. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι αναζητούνται τα κίνητρα και δεν επιβεβαίωσε ότι είναι οπαδικό.

Από τις προσαγωγές υπάρχουν τρεις συλλήψεις, ενώ θα συλληφούν και οι δύο τραυματίες. Αναζητείται ακόμα ένας καθώς στο επεισόδιο είχαν εμπλοκή 8 άτομα.



