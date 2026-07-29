Χαλκιδική: 12χρονος κινδύνεψε με πνιγμό στη Χανιώτη – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε παραλία στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όταν ένα 12χρονο αγόρι βρέθηκε κυριολεκτικά μια ανάσα από τον πνιγμό. Η τραγωδία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στα άμεσα αντανακλαστικά και την καίρια επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Σύμφωνα μς το rthess.gr, οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε βάρδια στο σημείο, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο και έσπευσαν στο νερό, καταφέρνοντας να το ανασύρουν εγκαίρως στη στεριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 12χρονος είχε καταπιεί ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Στο αγόρι προσφέρθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε οξυγόνο, κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς η κατάστασή του παρουσίασε άμεση βελτίωση.

Για την ασφαλέστερη διαχείριση του περιστατικού, το παιδί διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ιατρική συνοδεία για τη διακομιδή του. Αμέσως μετά, διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο 12χρονος βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.