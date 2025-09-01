Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του αγνώστου που πυροβόλησε και σκότωσε έναν σκύλο μέσα στην αυλή σπιτιού, έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές στη Χαλκιδική μετά τη σχετική καταγγελία του ιδιοκτήτη από την Αρναία.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου στη Χαλκιδική κατήγγειλε πως ο αγαπημένος του σκύλος, η Λόλα, βρέθηκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού του, ύστερα από εγκληματική ενέργεια άγνωστου δράστη, που την πυροβόλησε στην καρδιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, σε χρονικό διάστημα από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα. Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την πράξη ως μια αποτρόπαιη δολοφονία που σόκαρε τόσο τον ίδιο όσο και την τοπική κοινωνία.

Χαλκιδική: Τι κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του σκύλου

«Φτάσανε ως την αυλή μας και εκτέλεσαν την Λόλα μας, ένα μέλος της οικογένειά μας, εν ψυχρώ. Ένας άνθρωπος, έτσι τον βλέπουμε τουλάχιστον ανάμεσα μας, ως φυσιολογικό, ντύθηκε, άφησε το σπίτι του, πήρε το όπλο του και έφτασε ως την αυλή μας, ένοπλος, είδε στα μάτια την Λόλα… Και τη σκότωσε. Η Λόλα δεν θα τρέχει πια στην αυλή μας. Δεν θα σκάβει, δεν θα τρέχει στα χόρτα που τόσο της άρεσε. Δεν θα την ξανά δω να με περιμένει στην αυλή όταν φτάνω στο χωριό», έγραψε ο άνδρας σε μία σπαρακτική ανάρτηση.

Προκειμένου να υπάρξει δικαίωση για τον θάνατο της Λόλα, ο άνδρας κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια, ενώ αναμένεται να προβεί σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

«ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ, να με βοηθήσετε. Να μας βοηθήσετε. Με οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για την Δευτέρα το βράδυ. Μεταξύ 9 και 12. Η Λόλα δεν θα γυρίσει πίσω. Μας την πήραν μακριά. Μας στέρησαν αυτό το υπέροχο πλάσμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ThessToday