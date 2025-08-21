Χαλκιδική: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο ψαροντουφεκάδων

Εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ οι δυο ψαροντουφεκάδες που χάθηκαν νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα και έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο υποβρύχιοι αλιείες, ηλικιών 12 και 20.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί με λεπτούς χειρισμούς.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.

Περίπου στις 9 το βράδυ της Τετάρτης οι οικείοι τους δήλωσαν στις αρχές ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.