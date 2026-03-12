Χαλκιδική: Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη για τον πνιγμό της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

Αναβολή έλαβε η δίκη για την υπόθεση της 8χρονης που έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου.

Οι έξι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια βρέθηκαν στο εδώλιο και η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου, εξαιτίας προβλήματος υγείας ενός εκ των κατηγορουμένων.

Πρόκειται για τους τρεις ιδιοκτήτες της κατασκήνωσης, την ομαδάρχη ναυαγοσώστρια, αλλά και τον αρχηγό της κατασκήνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια.

Αναφορικά με τους γονείς της άτυχης 8χρονης που παρευρέθηκαν στο δικαστήριο εμφανώς σε συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση, ζήτησαν να αποδοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου του 2024 σε κατασκήνωση στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όταν η απουσία της 8χρονης διαπιστώθηκε μετά το μεσημεριανό φαγητό και όταν τα παιδιά είχαν φτάσει στα σπιτάκια, πριν την καταμέτρηση.

Λίγο πριν κοιμηθούν -για το μεσημεριανό ύπνο- διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκονταν εκεί η 8χρονη και λίγο αργότερα τη βρήκαν χωρίς αισθήσεις της μέσα στην πισίνα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.