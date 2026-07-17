Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα, φορώντας χειρουργική μάσκα

Ένα ασυνήθιστο «όπλο» χρησιμοποίησε μια ανήλικη για να πραγματοποίησει ληστεία σε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.
Μια 16χρονη που κατηγορείται ότι άρπαξε από ταμείο μίνι μάρκετ το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ, φέρεται να είχε μαζί της φαλτσέτα και να φορούσε χειρουργική μάσκα.
Η ληστεία έλαβε χώρα, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.
Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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