Χαλκιδική: Έρευνες για 12χρονο και 20χρονο που πήγαν για ψαροντούφεκο και αγνοούνται

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 20χρονο και τον 12χρονο, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στην Χαλκιδική.

Επιχείρηση του Λιμενικού
Επιχείρηση του Λιμενικού | Eurokinissi
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο υπηκόων Ρωσίας, ηλικίας 12 και 20 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους οικείους τους είχαν πάει για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή Παλιουρίου, στη Χαλκιδική.

Στις έρευνες που συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ