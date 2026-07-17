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Χαλκιδική: Παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή η 7χρονη - Αγώνας για να βρεθούν συγγενείς

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο, μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε. Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν συγγενείς της.

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Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
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Μάχη για τη ζωή του δίνει το 7 ετών παιδί, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το τροχαίο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς και η 6 μηνών αδελφούλα της.

Η μικρή παραμένει διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. 

Το κοριτσάκι, από τη Μολδαβία, αρχικά είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί πραγματοποιήθηκαν δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό.

Μετά τα χειρουργεία διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου υπάρχει ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά.

Αγώνας για τον εντοπισμό συγγενών

Την ίδια ώρα, γίνεται αγώνας για να βρεθούν συγγενικά της πρόσωπα πίσω στη Μολδαβία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προξενείο της Μολδαβίας προσπαθεί να έρθει σε επαφή και με άλλους συγγενείς της μικρής, για να μην είναι μόνη της σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει.

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