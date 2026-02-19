Χαλκιδική: Εξαφάνιση 10χρονου από δομή φιλοξενίας στο Πολύγυρο

Συναγερμός σήμανε στο Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση 10χρονου αγοριού από δομή φιλοξενίας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στις 19/2, στις 08:00 το πρωί.



Ο Ibrahim Alragab, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE. Έχει καταγωγή από τη Συρία.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

🚨 AMBER ALERT - EΞΑΦΑΝΙΣΗ TOY IBRAHIM (ον.) ALRAGAB (επ.) 10 ΕΤΩΝ



Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/0SJlzw7rSS pic.twitter.com/2jUy124DAn — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) February 19, 2026