Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια - Συγκρούστηκε με διερχόμενο οδηγό

Τη ζωή του έχασε άδοξα 75χρονος σε σφοδρό τροχαίο που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 08:00 του Σαββάτου (14/2), στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.