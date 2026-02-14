Μενού

Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια - Συγκρούστηκε με διερχόμενο οδηγό

Τη ζωή του έχασε άδοξα 75χρονος σε σφοδρό τροχαίο που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 08:00 του Σαββάτου (14/2), στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Τη ζωή του έχασε άδοξα 75χρονος σε σφοδρό τροχαίο που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 08:00 του Σαββάτου (14/2), στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ