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Χαλκιδική: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Αγίου Μάμα 

Ένας 72χρονος εντοπίστηκε από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα, στην Χαλκιδική.

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Χαλκιδική
Χαλκιδική | Shutterstock
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 72χρονος στην παραλία του Αγίου Μάμα στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 72χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Αγίου Μάμα του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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