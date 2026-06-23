«Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι»: Γιατί οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ μέσα στο καλοκαίρι

Σε μία σπάνια κίνηση, αλλά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους και στις πλατείες των πόλεων, καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, θέτοντας ζήτημα επιβίωσης των ανθρώπων της γης.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ) εξήγγειλε πριν λίγες ημέρες τριήμερο κινητοποιήσεων και δράσεων από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου, καλώντας σε «αγώνα για την επιβίωση» των ανθρώπων της γης.

Πρόκειται για ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της εποχής, καθώς η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλοι οι αγρότες βρίσκονται στα χωράφια για αγροτικές εργασίες που καθορίζουν ουσιαστικά την παραγωγή ολόκληρης της χρονιάς.

Όπως τονίζουν ωστόσο στο Reader.gr εκπρόσωποι του κλάδου, το κόστος παραγωγής και η αδυναμία να καλύψουν βασικές ανάγκες τούς αναγκάζουν να βγουν στον δρόμο.

«Δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης»

Όπως τονίζει ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της ΠΕΜ, από τη Λάρισα, «τον χειμώνα βγήκαμε επί 55 μέρες στα μπλόκα, όχι μόνο για την επιβίωσή μας αλλά κυρίως για την αξιοπρέπειά μας. Έτσι και τώρα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, εφόσον συνεχίζεται το ζήτημα με την ΑΑΔΕ και οι αγρότες δεν πληρώνται την ώρα που πρέπει και τα χρήματα που πρέπει».

Ο κ. Αλειφτήρας εξηγεί στο Reader.gr ότι «δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις που είχε δώσει ο κ. Μησοτάκης μετά τη συνάντηση στις 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεπώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε το τριήμερο αυτό, μέσα στο κατακαλόκαιρο, σε συμβολικούς αποκλεισμούς και δράσεις, έτσι ώστε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι είναι τέτοια η θέλησή μας για επιβίωση και παραμονή στα χωράφια που αφήνουμε τις δουλειές μας και προχωρούμε σε αυτούς τους συμβολικούς αποκλεισμούς».

Στη Λάρισα έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην κεντρική πλατεία, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, «ώστε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ και ότι είμαστε αποφασιμένοι να συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε».

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΜ σημειώνει παράλληλα ότι «θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των αγροτών, να δώσει πραγματικές λύσεις και όχι υποσχέσεις, οι οποίες δεν τηρούνται, εκπονώντας ένα ολιστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ειδικά σε μια περίοδο όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ 2028 - 2034».

Αγρότες σε μπλόκο | Eurokinissi / Λεωνίδας Τζέκας

«Τρακτέρ το καλοκαίρι σημαίνει ότι τα προβλήματα μεγαλώνουν»

Σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι, ο κ. Αλειφτήρας επισημαίνει ότι πρόκειται για κάτι που δείχνει ότι «τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα μεγαλώνουν και δεν επιλύονται προβλήματα».

Χαρακτηρίζει ως υπεύθυνη την κυβέρνηση «η οποία θέλει να παίρνει μέτρα και δεν αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε αυτή τη χώρα».

Όσον αφορά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, ο εκπρόσωπος της ΠΕΜ σημειώνει ότι περιοχές της Λάρισας επλήγησαν από χαλάζι, κάτι που σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής και τις «εξευτελιστικές» τιμές, όπως τις χαρακτηρίζει, κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Πέρυσι πουλούσαμε το σκληρό στάρι, την πρώτη ύλη για τα μακαρόνια, 23 λεπτά, ενώ φέτος πουλάμε στα 20 λεπτά, δηλαδή υπάρχει μια μείωση της τιμής του παραγωγού, την ώρα που τα έξοδα έχουν αυξηθεί», σημειώνει.

Με φόντο αυτή την κατάσταση, «πολλοί αγρότες τα παρατάνε, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 75.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι, έφυγαν από το επάγγελμα το 2025».

«Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στο επάγγελμα και να παράγουμε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα»

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να παράγουμε, αλλά ο συνδυασμός της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής και οι εξευτελιστικές τιμές, μας οδηγεί είτε να αφήνουμε κάποιες καλλιέργειες και να μην δίνουμε την απαραίτητη προσοχή, είτε να μένουν χέρσες πολλές εκτάσεις, λόγω της εξόδου πολλών ανθρώπων από το επάγγελμα, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, ιδιαίτερα στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που διανύουμε», επισημαίνει ο κ. Αλειφτήρας.

«Είμαστε αποφασισμένοι, οποτεδήποτε η κυβέρνηση μάς συναντιμετωπίζει με αυτό το χλευασμό, οδηγώντας μας σε οικονομικό στραγγαλισμό, να βρισκόμαστε στο δρόμο. Τα προβλήματα είναι αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, ακόμα και τώρα που έχουμε πάρα πολλές εργασίες», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να παραμείνουμε στο επάγγελμα και να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό».

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας | Eurokinissi

«Δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας - Συνεχίζονται τα "αγροτοδικεία"»

«Δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα που θέσαμε, οι υποσχέσεις έμειναν υποσχέσεις και η κυβέρνηση επικοινωνιακά μόνο βγαίνει και λέει ότι καλύπτει τα αιτήματα, κάτι που δεν έπραξε», σημειώνει από την πλευρά του στο Reader.gr ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες ετοιμάζουν αντίστοιχη κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης (24/6), στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Τζέλλα, «συνεχίζονται τα "αγροτοδικεία" με εμπάθεια και με διώξεις αγροτών που είχαν βγει στον δρόμο, με στόχο να μάς εκφοβίσουν». Όπως τονίζει ο ίδιος, «υπάρχει τέτοια "αφραγκία" στον κόσμο που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, γιατί η καθυστέρυση των πληρωμών δημιουργεί τεράστια προβλήματα γενικότερα».

«Αρκεί να σας πω ότι σήμερα (σ.σ Τρίτη 23/6) στην Καρδίτσα οι καταστηματάρχες προχώρησαν σε απεργία ακριβώς διότι με τα χρήματα που παίρνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στηρίζεται η τοπική οικονομία και η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, μοιράζει δήθεν εκατομμύρια», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ.

«Προσμένουμε την τελευταία πληρωμή στο τέλος Ιουνίου, η οποία πιστεύουμε ότι δυστυχώς δεν θα είναι καλή. Πρόκειται για τα 700 εκατομμύρια που μάς χρωστάνε», λέει ακόμα.

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Αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/EUROKINISSI

Η περιοχή της Καρδίτσας αντιμετωπίζει επιπλέον ένα ακόμα πρόβλημα, πέραν του κόστους παραγωγής που βρίσκεται στα ύψη: Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel.

«Ενώ μάς είχαν υποσχεθεί ότι πριν τον Πάσχα θα αρχίσει η εξόφληση για τις ζημιές, δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα οικονομικής εξαθλίωσης, καθώς δεν ξέρουμε πού χρωστάμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε», τονίζει ο Κώστας Τζέλλας.

Όσον αφορά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο αναφέρει ότι στα σιτάρια και στα κριθάρια «οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Παρόλο που ακούμε ότι θα έχουν 30 - 32 λεπτά το κιλό, στην ουσία από εμάς το αγοράζουν στα 18 με 20 λεπτά».

«Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι»

Και για τον πρόεδρο της ΕΟΑΣΚ, «η μόνη λύση που έχουμε είναι να βγούμε στον δρόμο και αυτό κάνουμε, απαιτώντας από την κυβέρνηση επιτέλους να καταλάβει ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να ερημώσει η ύπαιθρος».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα είτε το καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο και απ' ό,τι βλέπουμε θα υπάρξει αντίδραση πανελλαδικά και από τον Σεπτέμβριο οι κινητοποιήσεις θα είναι πολύ πιο δυναμικές και σίγουρα μαζικότερες», καταλήγει ο κ. Τζέλλας.