Τι ακριβώς εννοεί ο Έντι Ράμα με το «Δεν είμαι ο Νονός της Αλβανίας» ενώ μια χώρα φλέγεται;

Για την Ίνα Σκούρτι, όπως και πολλούς άλλους Αλβανούς, το νησί Σάσων δεν είναι ένας τυχαίος τόπος. Ως παιδί, κολυμπούσε πάντα στα σμαραγδένια νερά του, ως έφηβη έκανε όνειρα και ως ενήλικη, ήταν πάντα το κομμάτι που τη γυρνούσε πίσω κάθε καλοκαίρι.

Αυτό που η ίδια δεν είχε ποτέ φανταστεί ήταν τα σχέδια για την κατασκευή ενός τεράστιου θερέτρου με την υποστήριξη της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ στο μέρος που αγάπησε όσο κανένα άλλο. Και πως όλα αυτά θα πυροδοτούσαν μια λαϊκή εξέγερση ενός ολόκληρου κράτους που θα ενωνόταν κάτω από ένα κύμα αποστροφής απέναντι στις πολιτικές μιας περίπου ολιγαρχικής τάξης, ακριβώς την πιο κρίσιμη στιγμή για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Σήμερα, οι διαδηλώσεις στην Αλβανία εισήλθαν στην 25η ημέρα τους, με βασικό αίτημα των διαδηλωτών την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Η αφορμή για το κίνημα των Φλαμίνγκο είναι ίσως απλά παρελθόν. Δεν είναι μόνο η αρχική επένδυση, είναι μια ευρύτερη κινητοποίηση κατά της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης, της έλλειψης λογοδοσίας και της μαζικής μετανάστευσης των νέων από τη χώρα.

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«Δεν είμαι ο νονός της Αλβανίας»

Ο Έντι Ράμα, ακριβώς την 25η μέρα των διαδηλώσεων, προέβη σε δηλώσεις με αφορμή τις τεράστιες κινητοποιήσεις, εξαπολύοντας επίθεση ουσιαστικά στους πολίτες που βρίσκονται στους δρόμους εδώ και περίπου έναν μήνα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ειδικότερα, μιλώντας στους Financial Times είπε πως δεν είναι ο «Νονός της Αλβανίας», ενώ συμπλήρωσε: «Ο κόσμος λέει ότι είμαι ο ηγέτης αυτού του λαού. Τους λέω άντε γα@@@, είναι τόσο απλό. Δεν είναι δική μου ευθύνη να αποδείξω ότι δεν είμαι ο Νονός, αλλά δική τους να αποδείξουν ότι είμαι».

Να σημειωθεί πως οι εισαγγελικές αρχές της Αλβανίας έχουν στο μεταξύ εκδώσει εντάλματα σύλληψης για περισσότερους από δώδεκα επιχειρηματίες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, μεταξύ των οποίων και ένα πρόσωπο που στο παρελθόν κατείχε οικόπεδα στην περιοχή που πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον Κούσνερ και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Πορεία στην Αλβανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο βασικός εκπρόσωπος του Αμερικανού και άλλων συνεργατών του στην Αλβανία δεν έχει ακόμα απαντήσει στα συνεχή αιτήματα διεθνών μέσων για κάποιο σχόλιο. Την ίδια ώρα, ο Έντι Ράμα επιμένει ότι οι επενδύσεις του Κούσνερ είναι νόμιμες και ότι δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με την εν εξελίξει έρευνα.

H μαφία στους δρόμους της Αλβανίας

«Είναι φρικτό να υποστηρίζουν πως η αλβανική οικονομία βασίζεται στο ξέπλυμα χρήματος», είπε επίσης ο Ράμα στους FT, βρισκόμενος στο γραφείο του, πάνω από τον δρόμο όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ενώνουν τις φωνές τους κάθε μέρα και νύχτα.

«Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μέρος της οικονομίας μας, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε. «Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο; Υπάρχει. Μπορείτε όμως να πείτε ότι η βρετανική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξέπλυμα χρήματος; Όχι», συνέχισε.

Πέρα όμως από τις κατηγορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα, οι Αρχές στη χώρα εξετάζουν και το ενδεχόμενο δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν διοχετευθεί σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής και στην πρωτεύουσα της Αλβανίας. Ανάμεσα στους επιχειρηματίες που βρίσκονται στο στόχαστρο είναι ο Αρτούρ Σέχου, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ-Αλβανίας και ζει στο Μαϊάμι.

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Το 2025, ο Σέχου πούλησε οικόπεδο κοντά στο φυσικό καταφύγιο όπου φωλιάζουν τα φλαμίνγκο στην εταιρεία «Albania Land Development», η οποία συνδέεται με το έργο Κούσνερ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή τέθηκε υπό εξέταση από τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, οι οποίοι δέσμευσαν πληρωμές αξίας 128 εκατ. ευρώ εν αναμονή της έρευνας. Ο Σέχου επίσης δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Διαδηλωτές κρατούν ροζ φλαμίνγκο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στα Τίρανα κατά του έργου του Κούσνερ στην Αλβανία - 3 Ιουνίου 2026 | AP Photo/Hameraldi Agolli

Αν ψάξει επίσης κανείς με μια γρήγορη ματιά στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει πως η εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) στην Αλβανία, έχει επίσημα ανοίξει έρευνα γύρω από ένα αμφιλεγόμενο τουριστικό σχέδιο στη Σβέρνιτσα που συνδέεται επίσης με τον Τζάρεντ Κούσνερ, σε μία υπόθεση που εξελίσσεται σε πολιτικό και περιβαλλοντικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το POLITICO και επιβεβαιώνονται από αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, διερευνά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 στο καθεστώς προστασίας εκτάσεων και σε ζητήματα ιδιοκτησίας γης στην περιοχή της Σβέρνιτσας στη νότια Αλβανία.

Τι απαντά ο Έντι Ράμα σε όλα αυτά; Επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς ότι οι διαμαρτυρίες είχαν υποκινηθεί από τους εχθρούς του προέδρου των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να ματαιωθεί αυτό το έργο, εξαιτίας του Τραμπ», σημείωσε συγκεκριμένα. «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ, κανείς δεν θα έδινε δεκάρα για τα φλαμίνγκο, για την Αλβανία, για τίποτα. Είναι όλο αυτό το μίσος εναντίον του Τραμπ που προκαλεί όλη αυτή την κριτική». Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, παράλληλα, με κάθε αφορμή εκφράζει την πεποίθηση ότι τα σχέδια ανάπτυξης της ακτογραμμής θα προχωρήσουν παρά τις διαμαρτυρίες.