Δεν ξέρεις γερμανικά; Τα μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία - Η πλαζ που σου ζητά «πτυχίο»

Ας εκτιμήσουμε για λίγο τη «χαλαρότητα» που επικρατεί στη μέση ελληνική παραλία, συγκρίνοντάς τη με μία από τις σπάνιες πλαζ της ηπειρωτικής Γερμανίας, όπου για να πατήσεις και μόνο το πόδι σου, πρέπει να είσαι άριστος γνώστης της γλώσσας.

Και όμως, όπως γράφει και η Bild, εάν κάποιος θέλει να κολυμπήσει στην οργανωμένη παραλία Χάιντεμπαντ στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-Άνχαλτ, πρέπει να μπορεί να μιλήσει και να καταλάβει άπταιστα γερμανικά.

«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης», εξηγούν οι διαχειριστές της παραλίας.

Χάιντεμπαντ: H παραλία που απαιτεί πτυχίο γερμανικών

«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται.

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Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, με βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό».

Ο κ. Νόμπελ σημείωσε ότι αν και λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, απορρίπτει τους ισχυρισμούς και υπογραμμίζει ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Ο Ματίας παρατηρεί επίσης ότι λουόμενοι με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών συχνά γνέφουν καταφατικά σε οδηγίες, αλλά δεν έχουν καταλάβει τίποτα.

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει τους κανόνες του χώρου, δεν μπορώ πλέον να επιτρέψω την είσοδο για λόγους ασφαλείας. Εγώ φέρω την ευθύνη. Αν συμβεί κάτι, όλοι θα με δείχνουν με το δάχτυλο, και ο νεκρός θα είναι νεκρός».